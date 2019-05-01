Через борги населення Рівного відключили від гарячої води
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Через борги населення всього міста Рівне відключили від гарячого водопостачання. Про це повідомило ТОВ “Рівнетеплоенерго” у Facebook, передає УНН.
“Враховуючи погіршення економічної ситуації на підприємстві через ваші борги за спожиті послуги, а також через несподіване підняття ціни на газ з боку НАК „Нафтогаз“ на 15% для теплопостачаних підприємств із 1 травня, відсьогодні, після численних попереджень, централізоване гаряче водопостачання у місті припинене”, — зазначили в компанії.
При цьому в “Рівнетеплоенерго” уточнили, що виняток становлять споживачі, які отримують гарячу воду від котелень на твердому паливі, що наразі є єдиною можливістю здайснювати підігрів води у міжопалювальний період.
Як додали в компанії, гаряче водопостачання усього міста буде відновлене при позитивній динаміці сплати за отримані послуги, а також після переведення необхідної кількості котелень на тверде паливо.
Нагадаємо, відсьогодні, з 1 травня в Україні діють знижені тарифи на газ для населення.