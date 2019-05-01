Відсьогодні в Україні знижені тарифи на газ для населення

Як повідомили в прес-службі НАК “Нафтогаз”, за дорученням уряду компанія спільно з представниками Кабміну розробила новий механізм визначення регульованої ціни, який дозволяє не тільки уникнути підвищення вартості газу для населення та теплової генерації з 1 травня 2019 року, але й зменшити її до рівня 8247 грн за тис. куб. м (кінцева роздрібна ціна).

За цим механізмом, якщо ринкова ціна газу для промислових споживачів є нижчою за встановлену у постанові КМУ від 19 жовтня минулого року, ціна для населення відповідно знизиться. Якщо ж ринкова ціна газу для промисловості зросте понад визначений урядом рівень, то ціна для населення залишиться на цьому рівні.

Очікується, що зміни до діючих договорів на продаж газу між Нафтогазом та всіма контрагентами, які придбавають газ відповідно до вимог “Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу” будуть внесені протягом травня поточного року.

У той же час, НАК “Нафтогаз України” опублікувала цінові пропозиції на природний газ, які діятимуть з 1 травня 2019 року для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання.

Запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані у залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.

В залежності від цих показників, Нафтогаз пропонує газ за ціною 6 299,00 — 6 948,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

У порівнянні з цінами на квітень 2019 року, у травні ціни збільшаться на 5,2-11,5%.

Нагадаємо, раніше у своїх прогнозах Національний банк України відтермінував підвищення цін на 15% на природний газ для населення на осінь цього року.