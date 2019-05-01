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С сегодняшнего дня в Украине снижены тарифы на газ для населения

С сегодняшнего дня в Украине снижены тарифы на газ для населения

Киев  •  УНН

 • 37729 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. С сегодняшнего дня, с 1 мая в Украине действуют сниженные тарифы на газ для населения. Соответствующее решение принял Кабинет министров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз".

Как сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз", по поручению правительства компания совместно с представителями Кабмина разработала новый механизм определения регулируемой цены, который позволяет не только избежать повышения стоимости газа для населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года, но и уменьшить ее до уровня 8247 грн за тыс. куб. м (конечная розничная цена).

По этому механизму, если рыночная цена газа для промышленных потребителей ниже установленной в постановлении КМУ от 19 октября прошлого года, цена для населения в соответствии снизится. Если же рыночная цена газа для промышленности возрастет более определенный правительством уровень, то цена для населения останется на этом уровне.

Ожидается, что изменения в действующие договоры на продажу газа между Нафтогазом и всеми контрагентами, которые приобретают газ в соответствии с требованиями "Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" будут внесены в течение мая текущего года.

В то же время, НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 мая 2019 года для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.

Предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированные в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

В зависимости от этих показателей, Нафтогаз предлагает газ по цене 6 299,00 - 6 948,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

По сравнению с ценами на апрель 2019 года, в мае цены увеличатся на 5,2-11,5%.

Напомним, ранее в своих прогнозах Национальный банк Украины отложил повышение цен на 15% на природный газ для населения на осень этого года.

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