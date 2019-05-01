Из-за долгов населения Ровно отключили от горячей воды
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Из-за долгов населения всего города Ровно отключили от горячего водоснабжения. Об этом сообщил ООО "Ровнотеплоенерго" в Facebook, передает УНН.
"Учитывая ухудшение экономической ситуации на предприятии из-за ваших долгов за потребленные услуги, а также из-за неожиданного повышения цены на газ со стороны НАК "Нафтогаз" на 15% для теплопоставок предприятий с 1 мая, с сегодняшнего дня, после многочисленных предупреждений, централизованное горячее водоснабжение в городе прекращено", - отметили в компании.
При этом в "Ровнотеплоенерго" уточнили, что исключение составляют потребители, которые получают горячую воду от котельных, что сейчас является единственной возможностью здайснюваты подогрев воды в межотопительный период.
Как добавили в компании, горячее водоснабжение всего города будет восстановлено при положительной динамике оплаты за полученные услуги, а также после перевода необходимого количества котельных на твердое топливо.
Напомним, с сегодняшнего дня, с 1 мая в Украине действуют сниженные тарифы на газ для населения.