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Из-за долгов населения Ровно отключили от горячей воды

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 мая. УНН. Из-за долгов населения всего города Ровно отключили от горячего водоснабжения. Об этом сообщил ООО "Ровнотеплоенерго" в Facebook, передает УНН.

"Учитывая ухудшение экономической ситуации на предприятии из-за ваших долгов за потребленные услуги, а также из-за неожиданного повышения цены на газ со стороны НАК "Нафтогаз" на 15% для теплопоставок предприятий с 1 мая, с сегодняшнего дня, после многочисленных предупреждений, централизованное горячее водоснабжение в городе прекращено", - отметили в компании.

При этом в "Ровнотеплоенерго" уточнили, что исключение составляют потребители, которые получают горячую воду от котельных, что сейчас является единственной возможностью здайснюваты подогрев воды в межотопительный период.

Как добавили в компании, горячее водоснабжение всего города будет восстановлено при положительной динамике оплаты за полученные услуги, а также после перевода необходимого количества котельных на твердое топливо.

Напомним, с сегодняшнего дня, с 1 мая в Украине действуют сниженные тарифы на газ для населения.

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