В Николаевской области будут судить лиц, которые из мести замучили мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В Николаевской области будут судить четырех злоумышленников, которые похитили и пытали жителя города Очаков из мести за оскорбление женщины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
В октябре прошлого года в городе Очаков четверо мужчин, по предварительному сговору, по месту жительства похитили пострадавшего. Злоумышленники посадили мужчину в багажник автомобиля, на котором приехали, и повезли в дом в Очаковском районе. Там преступники длительное время пытали мужчину, чем нанесли ему тяжкие телесные повреждения.
Через двое суток правоохранителям удалось освободить пострадавшего и доставить в больницу в бессознательном состоянии с многочисленными травмами, а преступников задержать. Спасти пострадавшего врачам не удалось, от полученных травм он скончался.
В ходе следствия установлено, что мотивом такого жестокого преступления была месть за якобы оскорбление женщины.
Злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч.3 ст.146 и ч.2 ст.121 (незаконное лишение свободы или похищение человека, умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.
Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.