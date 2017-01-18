В Николаевской области будут судить лиц, которые из мести замучили мужчину

В октябре прошлого года в городе Очаков четверо мужчин, по предварительному сговору, по месту жительства похитили пострадавшего. Злоумышленники посадили мужчину в багажник автомобиля, на котором приехали, и повезли в дом в Очаковском районе. Там преступники длительное время пытали мужчину, чем нанесли ему тяжкие телесные повреждения.

Через двое суток правоохранителям удалось освободить пострадавшего и доставить в больницу в бессознательном состоянии с многочисленными травмами, а преступников задержать. Спасти пострадавшего врачам не удалось, от полученных травм он скончался.

В ходе следствия установлено, что мотивом такого жестокого преступления была месть за якобы оскорбление женщины.

Злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч.3 ст.146 и ч.2 ст.121 (незаконное лишение свободы или похищение человека, умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.

Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.