На Миколаївщині судитимуть осіб, які через помсту закатували чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. На Миколаївщині судитимуть чотирьох зловмисників, які викрали та закатували жителя міста Очаків через помсту за образу жінки. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області.
У жовтні минулого року у місті Очаків четверо чоловіків, за попередньою змовою, за місцем мешканця викрали постраждалого. Зловмисники посадили чоловіка до багажника автомобіля, на якому приїхали, та повезли до будинку в Очаківському районі. Там злочинці тривалий час катували чоловіка, чим завдали йому тяжкі тілесні ушкодження.
Через дві доби правоохоронцям вдалося звільнити постраждалого та доставити до лікарні у непритомному стані з чисельними травмами, а злочинців затримати. Врятувати постраждалого лікарям не вдалося, від отриманих травм він помер.
У ході слідства встановлено, що мотивом такого жорстокого злочину була помста за нібито образу жінки.
Зловмисникам повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.3 ст.146 та ч.2 ст.121 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини, умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України.
Чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі.