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В Николаевской области поймали глубоко законспирированных вражеских агентов: разведывали позиции ВСУ

В Николаевской области поймали глубоко законспирированных вражеских агентов: разведывали позиции ВСУ

Киев • УНН

 • 93940 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что обезвредила российскую агентуру, разведывающую позиции ВСУ на юге Украины, пишет УНН.

Цитата

"СБУ нейтрализовала российскую агентурную группу, которая собирала разведданные по обороне причерноморских районов. В ходе спецоперации в Николаевской области задержаны 3 глубоко законспирированных вражеских агентов", - сообщили в спецслужбе.

Детали

По данным СБУ, агенты разведывали боевые позиции и перемещения подразделений ВСУ, а также геолокации стратегических объектов критической инфраструктуры в регионе.

Для маскировки преступных действий злоумышленники привлекали своих близких родственников и других местных жителей в качестве информаторов, добавили в спецслужбе. "Полученные сведения участники группы передавали своему российскому куратору в виде текстовых сообщений и фотоматериалов с координатами. Для этого использовались заранее отработанные анонимные Telegram-каналы", - сообщили в СБУ.

"Установлено, что агентурная сеть была сформирована представителями спецслужб рф для проведения разведывательно-подрывной деятельности. Кроме сбора разведданных, злоумышленники агитировали людей поддержать оккупантов и оправдывали их преступления. Таким образом, они пытались расшатывать обстановку в регионе и расширить круг своих дел", - отметили в спецслужбе.

Во время обысков по местам нахождения российских агентов правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами незаконных действий.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении за:

  • ч. 3 ст. 114-2 (распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных сил Украины),
  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена),
  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины) Уголовного кодекса Украины.

Дополнение

СБУ заявила о разоблаченном российском агенте в Кабмине.

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