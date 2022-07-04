На Миколаївщині спіймали глибоко законспірованих ворожих агентів: розвідували позиції ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Служба безпеки України повідомила, що знешкодила російську агентуру, яка розвідувала позиції ЗСУ на півдні України, пише УНН.
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"СБУ нейтралізувала російську агентурну групу, яка збирала розвіддані щодо оборони причорноморських районів. У ході спецоперації у Миколаївській області затримано 3 глибоко законспірованих ворожих агентів", - повідомили у спецслужбі.
Деталі
За даними СБУ, агенти розвідували бойові позиції та переміщення підрозділів ЗСУ, а також геолокації стратегічних об’єктів критичної інфраструктури в регіоні.
Для маскування злочинних дій зловмисники залучали своїх близьких родичів та інших місцевих жителів як інформаторів, додали у спецслужбі. "Отримані відомості учасники групи передавали своєму російському куратору у вигляді текстових повідомлень і фотоматеріалів з координатами. Для цього використовували заздалегідь відпрацьовані анонімні Telegram-канали", - повідомили у СБУ.
"Встановлено, що агентурна мережа була сформована представниками спецслужб рф для проведення розвідувально-підривної діяльності. Окрім збору розвідданих, зловмисники агітували людей підтримати окупантів і виправдовували їх злочини. Таким чином, вони намагались розхитувати обстановку в регіоні та розширити коло своїх спільників", - зазначили у спецслужбі.
Під час обшуків за місцями перебування російських агентів правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку з доказами незаконних дій.
Наразі затриманим повідомлено про підозру за:
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- ч. 3 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України),
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- ч. 2 ст. 111 (державна зрада),
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- ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України) Кримінального кодексу України.
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Доповнення
СБУ заявила про викритого російського агента в Кабміні.