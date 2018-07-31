В Николаевской области перевернулся груз фуры: погиб пешеход

"Утром 31 июля по ул. Киевской в ​​г. Первомайск, около автозаправочной станции, 26-летний водитель автомобиля Renault Magnum не справился с управлением и допустил опрокидывание груза на обочину автодороги, по которой, по предварительным данным, шел пешеход", - говорится в сообщении.

В результате ДТП неустановленный мужчина-пешеход погиб, а водитель транспортного средства получил многочисленные телесные повреждения.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа Первомайского отдела полиции и спасатели. Движение на этом участке пути временно ограничили. Объезд обеспечен.

По данному факту следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Следственные действия продолжаются.

Как сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС в области, выяснилось, что на крутом повороте грузовик, перевозивший стройматериалы, перевернулся на бок.

"Спасатели Первомайского района деблокировали водителя. Он был доставлен в реанимационное отделение Первомайской городской больницы", - уточнили в пресс-службе.

Напомним, в Житомирской области произошло ДТП с участием двух грузовиков: один из них столкнулся с прицепом другого, а затем въехал в отбойник.