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На Миколаївщині перекинувся вантаж фури: загинув пішохід

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. У м. Первомайськ Миколаївської області на узбіччя дороги перекинувся вантаж фури, внаслідок чого загинув пішохід. Про це повідомили у відділі комунікації поліції в області, передає УНН.

"Вранці 31 липня по вул. Київській у м. Первомайськ, поблизу автозаправної станції, 26-річний водій автомобілю Renault Magnum не впорався із керуванням та допустив перекидання вантажу на узбіччя автодороги, по якому, за попередніми даними, йшов пішохід", - йдеться в повідомленні.

У результаті ДТП невстановлений чоловік-пішохід загинув, а водій транспортного засобу зазнав численних тілесних ушкоджень.

Нині на місці аварії працює слідчо-оперативна група Первомайського відділу поліції та рятувальники. Рух на цій ділянці шляху тимчасово обмежили. Об'їзд забезпечено.

За даним фактом слідчі проводять розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч. 2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами), що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Слідчі дії тривають.

Як повідомили УНН у прес-службі ДСНС в області, з'ясувалося, що на крутому повороті вантажівка, яка перевозила будматеріали, перекинулася на бік.

"Рятувальники Первомайського району деблокували водія. Він був доставлений у реанімаційне відділення Первомайської міської лікарні", - уточнили у прес-службі.

Нагадаємо, у Житомирській області сталася ДТП за участі двох вантажівок: одна з них зіткнулася з причепом іншої, а потім в'їхала у відбійник. 

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