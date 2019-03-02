Морпехи десантировались с полным снаряжением сразу с двух самолетов Ан-26
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Морские пехотинцы ВМС ВС Украины осуществили очередное десантирование с парашютами сразу из двух транспортных самолетов типа Ан-26 над Терновским полигоном в Николаевской области. Как это происходило, в фотографиях показала пресс-служба Министерства обороны Украины, передает УНН.
Более сотни морских пехотинцев выполнили десантирование с парашютами с полным боевым снаряжением с высоты 600 метров.
Такая программа дает военнослужащим возможность совершать прыжки в сложных метеорологических условиях, на дальние расстояния и немедленно приступать к выполнению боевой задачи при необходимости сразу же после приземления. Десантирование может осуществляться и с оружием, и с грузовыми контейнерами. Такие прыжки требуют от личного состава согласованных действий и высокой подготовки.
Напомним, морские пехотинцы Военно-морских сил ВС Украины в Грузии участвовали в многонациональных учениях Noble Partner 2018, целью которых является совершенствование навыков и умений выполнения задач по стандартам НАТО вместе с военнослужащими стран-партнеров и стран-членов Альянса.