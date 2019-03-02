Морпіхи десантувалися з повним спорядженням одразу з двох літаків Ан-26

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Морські піхотинці ВМС ЗС України здійснили чергове десантування з парашутами одразу з двох транспортних літаків типу Ан-26 над Тернівським полігоном на Миколаївщині. Як це відбувалася, у фотографіях показала прес-служба Міністерства оборони України, передає УНН.

Понад сотня морських піхотинців виконала десантування з парашутами з повним бойовим спорядженням з висоти 600 метрів.

Така програма дає військовослужбовцям змогу здійснювати стрибки в складних метеорологічних умовах, на далекі відстані, й до негайного приступання виконання бойового завдання за потреби одразу ж після приземлення. Десантування може здійснюватися й зі зброєю, і з вантажними контейнерами. Такі стрибки потребують від особового складу злагоджених дій та високої підготовки.

Нагадаємо, морські піхотинці Військово-морських сил ЗС України в Грузії брали участь у багатонаціональному навчанні Noble Partner 2018, метою якого є вдосконалення навиків та вмінь виконання завдань за стандартами НАТО разом із військовослужбовцями країн-партнерів та країн-членів Альянсу.

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