Морпіхи десантувалися з повним спорядженням одразу з двох літаків Ан-26

Понад сотня морських піхотинців виконала десантування з парашутами з повним бойовим спорядженням з висоти 600 метрів.

Така програма дає військовослужбовцям змогу здійснювати стрибки в складних метеорологічних умовах, на далекі відстані, й до негайного приступання виконання бойового завдання за потреби одразу ж після приземлення. Десантування може здійснюватися й зі зброєю, і з вантажними контейнерами. Такі стрибки потребують від особового складу злагоджених дій та високої підготовки.

Нагадаємо, морські піхотинці Військово-морських сил ЗС України в Грузії брали участь у багатонаціональному навчанні Noble Partner 2018, метою якого є вдосконалення навиків та вмінь виконання завдань за стандартами НАТО разом із військовослужбовцями країн-партнерів та країн-членів Альянсу.