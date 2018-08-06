Noble Partner 2018: українські морпіхи відпрацьовують завдання за стандартами НАТО у Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Морські піхотинці Військово-морських сил ЗС України в Грузії беруть участь у багатонаціональному навчанні Noble Partner 2018, метою якого є вдосконалення навиків та вмінь виконання завдань за стандартами НАТО разом із військовослужбовцями країн-партнерів та країн-членів Альянсу. Про це УНН повідомили у прес-службі Міноборони.
Під час навчання військовослужбовці зведеною ротою проведуть наступальну та оборонну операції з бойовою стрільбою, відпрацюють захоплення населеного пункту та зачистку будівель з висадкою з вертольотів, а також дії особового складу під час рейдових операцій.
Також планується відпрацювання тактико-технічних процедур НАТО, удосконалення навичок з розвідки місцевості на території противника та ознайомлення з тактико-технічними характеристиками стрілецької зброї сухопутних військ США.
Навчання проходить з 1 по 15 серпня.