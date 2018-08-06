Noble Partner 2018: українські морпіхи відпрацьовують завдання за стандартами НАТО у Грузії

Під час навчання військовослужбовці зведеною ротою проведуть наступальну та оборонну операції з бойовою стрільбою, відпрацюють захоплення населеного пункту та зачистку будівель з висадкою з вертольотів, а також дії особового складу під час рейдових операцій.

Також планується відпрацювання тактико-технічних процедур НАТО, удосконалення навичок з розвідки місцевості на території противника та ознайомлення з тактико-технічними характеристиками стрілецької зброї сухопутних військ США.

Навчання проходить з 1 по 15 серпня.