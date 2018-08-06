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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 21336 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 82084 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 119593 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 127431 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 166770 просмотра

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7 марта, 17:42 • 152546 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 140458 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Noble Partner 2018: украинские морпехи отрабатывают задачи по стандартам НАТО в Грузии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 августа. УНН. Морские пехотинцы Военно-морских сил ВС Украины в Грузии участвуют в многонациональном учении Noble Partner 2018, целью которого является совершенствование навыков и умений выполнения задач по стандартам НАТО вместе с военнослужащими стран-партнеров и стран-членов Альянса. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минобороны.

Во время учения военнослужащие сводной ротой проведут наступательную и оборонительную операции с боевой стрельбой, отработают захват населенного пункта и зачистку зданий с высадкой с вертолетов, а также действия личного состава во время рейдовых операций.

Также планируется отработка тактико-технических процедур НАТО, совершенствование навыков по разведке местности на территории противника и ознакомление с тактико-техническими характеристиками стрелкового оружия сухопутных войск США.

Учение проходит с 1 по 15 августа.

Украинские Национальные Новости

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