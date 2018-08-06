Noble Partner 2018: украинские морпехи отрабатывают задачи по стандартам НАТО в Грузии

Во время учения военнослужащие сводной ротой проведут наступательную и оборонительную операции с боевой стрельбой, отработают захват населенного пункта и зачистку зданий с высадкой с вертолетов, а также действия личного состава во время рейдовых операций.

Также планируется отработка тактико-технических процедур НАТО, совершенствование навыков по разведке местности на территории противника и ознакомление с тактико-техническими характеристиками стрелкового оружия сухопутных войск США.

Учение проходит с 1 по 15 августа.