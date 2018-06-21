На Николаевщине ликвидирована агентурная сеть российских спецслужб

"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины, оперативники СБУ задокументировали противоправную деятельность группы жителей Николаева, которые способствовали российской спецслужбе в проведении подрывной деятельности против нашей страны", - говорится в сообщении.



Сотрудники СБУ установили, что злоумышленники по заданию российской военной разведки создали разветвленную агентурную сеть из местных жителей, которые, в частности, осуществляли сбор разведывательной информации об общественно-политической обстановке в Николаеве, деятельность местных патриотических организаций и их активистов, дислокации и перемещения подразделений ВС Украины, военной техники, их привлечение к проведению операции Объединенных сил на востоке Украины. Полученные данные организаторы сети передавали куратору из российской спецслужбы с помощью закрытых каналов связи.



Во время обысков по месту жительства организаторов и участников агентурной сети ГУ ГШ ВС РФ сотрудники спецслужбы обнаружили и изъяли средства связи, которые использовались для контактов с российскими разведчиками, компьютерную технику и электронные носители информации, на которых обрабатывались собраные сведения, рукописные черновые записи о деятельности местных патриотических организаций и передвижения военной техники, количества личного состава воинских частей, дислоцирующихся в Николаеве.



У злоумышленников также изъято незарегистрированное оружие, патроны различного калибра, взрывные устройства, карта Николаевской области с отметками железнодорожных мостов, топографические карты Николаевской и Херсонской областей, большое количество российской символики и агитационных материалов.



Изъятые материалы приобщены к уголовному производству в качестве доказательства. Оперативники спецслужбы задержали двух организаторов сети, им объявлено подозрения в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде ареста сроком на шестьдесят дней. Что касается других участников агентурной сети будут приняты отдельные процессуальные решения. Продолжаются следственно-оперативные действия.



Напомним, в Киеве разоблачена группа компаний, которая незаконно предоставляла страховые услуги клиентам из Российской Федерации.



