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На Николаевщине ликвидирована агентурная сеть российских спецслужб

На Николаевщине ликвидирована агентурная сеть российских спецслужб

Киев  •  УНН

 • 8433 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Сотрудники контрразведки спецслужбы и Управления СБУ в Николаевской области прекратили на территории региона деятельность агентурной сети, созданной представителями ГУ Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины, оперативники СБУ задокументировали противоправную деятельность группы жителей Николаева, которые способствовали российской спецслужбе в проведении подрывной деятельности против нашей страны", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ установили, что злоумышленники по заданию российской военной разведки создали разветвленную агентурную сеть из местных жителей, которые, в частности, осуществляли сбор разведывательной информации об общественно-политической обстановке в Николаеве, деятельность местных патриотических организаций и их активистов, дислокации и перемещения подразделений ВС Украины, военной техники, их привлечение к проведению операции Объединенных сил на востоке Украины. Полученные данные организаторы сети передавали куратору из российской спецслужбы с помощью закрытых каналов связи.

Во время обысков по месту жительства организаторов и участников агентурной сети ГУ ГШ ВС РФ сотрудники спецслужбы обнаружили и изъяли средства связи, которые использовались для контактов с российскими разведчиками, компьютерную технику и электронные носители информации, на которых обрабатывались собраные сведения, рукописные черновые записи о деятельности местных патриотических организаций и передвижения военной техники, количества личного состава воинских частей, дислоцирующихся в Николаеве.

У злоумышленников также изъято незарегистрированное оружие, патроны различного калибра, взрывные устройства, карта Николаевской области с отметками железнодорожных мостов, топографические карты Николаевской и Херсонской областей, большое количество российской символики и агитационных материалов.

Изъятые материалы приобщены к уголовному производству в качестве доказательства. Оперативники спецслужбы задержали двух организаторов сети, им объявлено подозрения в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде ареста сроком на шестьдесят дней. Что касается других участников агентурной сети будут приняты отдельные процессуальные решения. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, в Киеве разоблачена группа компаний, которая незаконно предоставляла страховые услуги клиентам из Российской Федерации.

Украинские Национальные Новости

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