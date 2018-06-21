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На Миколаївщині ліквідована агентурна мережа російських спецслужб

На Миколаївщині ліквідована агентурна мережа російських спецслужб

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Співробітники контррозвідки спецслужби та Управління СБУ у Миколаївській області припинили на території регіону діяльність агентурної мережі, створеної представниками ГУ Генштабу Збройних сил Російської Федерації. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.

"У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України, оперативники СБУ задокументували протиправну діяльність групи мешканців Миколаєва, які сприяли російській спецслужбі у проведенні підривної діяльності проти нашої країни", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ встановили, що зловмисники за завданням російської військової розвідки створили розгалужену агентурну мережу з місцевих мешканців, які, зокрема, здійснювали збір розвідувальної інформації про суспільно-політичну обстановку у Миколаєві, діяльність місцевих патріотичних організацій та їх активістів, дислокацію та переміщення підрозділів ЗС України, військової техніки, їх залучення до проведення операції Об'єднаних сил на сході України. Отримані дані організатори мережі передавали куратору з російської спецслужби за допомогою закритих каналів зв’язку.

Під час обшуків за місцями проживання організаторів і учасників агентурної мережі ГУ ГШ ЗС РФ співробітники спецслужби виявили та вилучили засоби зв'язку, які використовувалися для контактів з російськими розвідниками, комп'ютерну техніку та електронні носії інформації, на яких оброблялися зібрані відомості, рукописні чорнові записи щодо діяльності місцевих патріотичних організацій та пересування військової техніки, кількості особового складу військових частин, які дислокуються у Миколаєві.

У зловмисників також вилучена незареєстрована зброя, набої різного калібру, вибухові пристрої, карта Миколаївської області з відмітками залізничних мостів, топографічні карти Миколаївської та Херсонської областей, велика кількість російської символіки та агітаційних матеріалів.

Вилучені матеріали долучені до кримінального провадження як докази. Оперативники спецслужби затримали двох організаторів мережі, їм оголошено підозри в скоєнні злочинів та обрано запобіжний захід у вигляді арешту терміном на шістдесят днів. Стосовно інших учасників агентурної мережі будуть прийняті окремі процесуальні рішення. Тривають слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, у Києві викрито групу компаній, що незаконно надавала страхові послуги клієнтам із Російської Федерації.

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