На Николаевщине горят леса из-за обстрелов оккупантов: ущерб окружающей среде составил более 111 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В Николаевской области в результате лесных пожаров в воздух попали вредные вещества, ущерб окружающей среде составил более 111 млн гривен. Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция, информирует УНН.
Цитата
«С начала войны российские войска неоднократно обстреливали территории лесных урочищ Государственного предприятия «Николаевское лесное хозяйство» в Николаевской области. В результате захватчики повлекли за собой масштабные пожары в лесах области и нанесли колоссальный ущерб окружающей среде», - говорится в сообщении.
Детали
Государственными инспекторами по охране окружающей среды Николаевской и Одесской области проработали данные и провели расчет размера ущерба, обусловленного загрязнением атмосферного воздуха неорганизованными выбросами загрязняющих веществ или смеси таких веществ.
Материалы дела переданы в Оперативный штаб при Государственной экологической инспекции Украины и Николаевской областной прокуратуры.
Дополнение
В Украине в этом году площадь лесных пожаров увеличилась в 73 раза. Государственным лесхозам из-за агрессии россии нанесен ущерб на около 19 млрд грн.