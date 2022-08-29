На Николаевщине горят леса из-за обстрелов оккупантов: ущерб окружающей среде составил более 111 млн грн

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«С начала войны российские войска неоднократно обстреливали территории лесных урочищ Государственного предприятия «Николаевское лесное хозяйство» в Николаевской области. В результате захватчики повлекли за собой масштабные пожары в лесах области и нанесли колоссальный ущерб окружающей среде», - говорится в сообщении.



Детали

Государственными инспекторами по охране окружающей среды Николаевской и Одесской области проработали данные и провели расчет размера ущерба, обусловленного загрязнением атмосферного воздуха неорганизованными выбросами загрязняющих веществ или смеси таких веществ.

Материалы дела переданы в Оперативный штаб при Государственной экологической инспекции Украины и Николаевской областной прокуратуры.

Дополнение

В Украине в этом году площадь лесных пожаров увеличилась в 73 раза. Государственным лесхозам из-за агрессии россии нанесен ущерб на около 19 млрд грн.