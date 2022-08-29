На Миколаївщині горять ліси через обстріли окупантів: збитки довкіллю сягнули понад 111 млн грн

Цитата



«З початку війни російські війська неодноразово обстрілювали території лісових урочищ Державного підприємства «Миколаївське лісове господарство», що на Миколаївщині. У результаті загарбники спричинили масштабні пожежі у лісах області та завдали колосальних збитків навколишньому природному середовищу», - ідеться у повідомленні.



Деталі

Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Миколаївської та Одеської області опрацювали дані та провели розрахунок розміру шкоди, зумовленої забрудненням атмосферного повітря неорганізованими викидами забруднюючих речовин або суміші таких речовин.

Матеріали справи передано до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України та Миколаївської обласної прокуратури.

Доповнення

В Україні у цьому році площа лісових пожеж збільшилася у 73 рази. Державним лісгоспам через агресію росії завдано збитки на близько 19 млрд грн.