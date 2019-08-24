В Николаевской области горело отделение Укрпочты

Сообщение о пожаре на ул. Центральная в селе Широколановка спасатели получили 24 августа в 5:29.

На месте происшествия пожарные установили, что огнем охвачено здание отделения связи Укрпочты.

"Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти здание от полного уничтожения и в 6:35 пожар на 60 кв. м локализован, а в 9:00 полностью ликвидирован", - добавили в ведомстве.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, мужчина в Харьковской области устроил стрельбу в почтовом отделении.