В Николаевской области горело отделение Укрпочты
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Пожар произошел в здании отделения связи Укрпочты в одном из сел Николаевской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в области.
Сообщение о пожаре на ул. Центральная в селе Широколановка спасатели получили 24 августа в 5:29.
На месте происшествия пожарные установили, что огнем охвачено здание отделения связи Укрпочты.
"Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти здание от полного уничтожения и в 6:35 пожар на 60 кв. м локализован, а в 9:00 полностью ликвидирован", - добавили в ведомстве.
Причина пожара устанавливается.
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