На Миколаївщині горіло відділення Укрпошти
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Пожежа сталася у будівлі зв’язкового відділення Укрпошти в одному з сіл на Миколаївщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
Повідомлення про пожежу на вул. Центральна у селі Широколанівка рятувальники отримали 24 серпня о 5:29.
На місці події вогнеборці встановили, що вогнем охоплена будівля зв’язкового відділення Укрпошти.
"Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалось врятувати будівлю від повного знищення та о 6:35 пожежу на 60 кв. м локалізовано, а о 9:00 повністю ліквідовано", - додали у відомстві.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, чоловік на Харківщині влаштував стрілянину у поштовому відділенні.