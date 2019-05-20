В Николаевской области с ночи горит свалка
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. На свалке в Вознесенском районе произошли пожары на открытом участке и свалке. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает УНН.
Так, 19 мая в 09:24 спасателям поступило сообщение о пожаре сухой травы и мусора на открытой территории в Вознесенском районе. В 12:40 возгорание ликвидировали.
Повторно, уже в 23:54, о пожаре на полигоне твердых отходов коммунального предприятия "СОМ" сообщили жители с. Таборовка Вознесенского района.
Отмечается, что пожар приобрел внушительные размеры из-за отсутствия в ночное время тяжелой техники, которая была предоставлена только утром, 20 мая. Всего к тушению в настоящее время привлечено 6 единиц техники.
Причину возгорания устанавливают специалисты.
Напомним, в Киевской области горела свалка.