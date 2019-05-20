На Миколаєвщині з ночі горить сміттєзвалище
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. На сміттєзвалищі у Вознесенському районі стались пожежі на відкритій ділянці і сміттєзвалищі. Про це повідомляє прес-центр ДСНС, передає УНН.
Так, 19 травня о 09:24 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу сухої трави та сміття на відкритій території у Вознесенському районі. О 12:40 займання ліквідували.
Повторно, вже о 23:54, про пожежу на полігоні твердих відходів комунального підприємства “СОМ” повідомили мешканці с. Таборівка Вознесенського району.
Зазначається, що пожежа набула значних розмірів через відсутність в нічний час важкої техніки, яку було надано тільки зранку, 20 травня. Всього до гасіння на даний час залучено 6 одиниць техніки.
Причину займання встановлюють фахівці.
Нагадаємо, на Київщині горіло сміттєзвалище.