На Миколаєвщині з ночі горить сміттєзвалище

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КИЇВ. 20 травня. УНН. На сміттєзвалищі у Вознесенському районі стались пожежі на відкритій ділянці і сміттєзвалищі. Про це повідомляє прес-центр ДСНС, передає УНН.

Так, 19 травня о 09:24 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу сухої трави та сміття на відкритій території у Вознесенському районі. О 12:40 займання ліквідували.

Повторно, вже о 23:54, про пожежу на полігоні твердих відходів комунального підприємства “СОМ” повідомили мешканці с. Таборівка Вознесенського району.

Зазначається, що пожежа набула значних розмірів через відсутність в нічний час важкої техніки, яку було надано тільки зранку, 20 травня. Всього до гасіння на даний час залучено 6 одиниць техніки. 

Причину займання встановлюють фахівці.

Нагадаємо, на Київщині горіло сміттєзвалище.

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