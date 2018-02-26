На металлургическом предприятии в Эстонии погиб рабочий из Украины

“Рабочий из Украины попал под металлическую деталь, которая весит около тонны, и погиб”, — говорится в сообщении.

На место происшествия поспешили как медики, так и спасатели, однако шансов спасти жизнь мужчины не было. Работники предприятия считают, что несчастный случай мог произойти вчера днем.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан сообщила, что причину смерти мужчины выяснит экспертиза, хотя “нет оснований считать, что смерть наступила в результате преступления”.

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Напомним, 6 февраля в лесопосадке с. Белая Церковь Раховского района обнаружили присыпанный ветвями тело мужчины. Как сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, смертельные телесные повреждения 55-летнему жителю с. Великий Бычков нанес иностранец, находящийся в области на заработках.