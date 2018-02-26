На металургійному підприємстві в Естонії загинув робітник з України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. На металургійному підприємстві в місті Тюрі (Естонія) стався нещасний випадок, у результаті якого загинув 45-річний громадянин України. Про це повідомляє УНН з посиланням на естонську газету Postimees.
“Робітник з України потрапив під металеву деталь, яка важить близько тонни, і загинув”, — йдеться в повідомленні.
На місце події поспішили як медики, так і рятувальники, однак шансів врятувати життя чоловіка не було. Працівники підприємства вважають, що нещасний випадок міг статися вчора вдень.
Прес-секретар Департаменту поліції і прикордонної охорони Вікторія Корпан повідомила, що причину смерті чоловіка з’ясує експертиза, хоча “немає підстав вважати, що смерть настала в результаті злочину”.
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Нагадаємо, 6 лютого у лісопосадці с. Біла Церква Рахівського району виявили присипане гілками тіло чоловіка. Як повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області, смертельні тілесні ушкодження 55-річному мешканцю с. Великий Бичків наніс іноземець, що перебуває в області на заробітках.