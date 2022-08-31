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На почти полмиллиарда долларов меньше: трудовые мигранты замедлили перевод средств в Украину

Киев • УНН

 • 132439 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Объем денежных переводов в Украину за семь месяцев 2022 года достиг 7,6 млрд долл., что на 463 млн долл., или 5,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отчет НБУ о частных денежных переводах, в том числе и трудовых мигрантов, в Украину.

На почти полмиллиарда долларов меньше: трудовые мигранты замедлили перевод средств в Украину

Детали

Так, в июле этого года перечислили в Украину 1,163 млрд долл., тогда как в июле прошлого года эта сумма достигала 1,177 млрд долл. Таким образом, объемы переводов в июле этого года несколько уменьшились – на 14 млн долл., или 1,2%.

При этом за июль переведено меньше, чем месяцем ранее – на 44 млн долл., или 3,65%.

Из 7,606 млрд долл., перечисленных в этом году в Украину, через неформальные каналы поступило почти 3,6 млрд долл., через корсчета банков – 375 млн долл., через международные платежные системы – почти 1,9 млрд долл.

Дополнение

из-за войны, развязанной россией, Госбюджет-2022 недополучил по меньшей мере 176 млрд грн доходов.

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