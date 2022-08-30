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Бюджет через війну недоотримав щонайменше 176 млрд грн - Рахункова палата

Київ • УНН

 • 133761 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Через війну, розв’язану росією, Держбюджет-2022 у I півріччі недоотримав щонайменше 176 млрд грн доходів, за оцінкою Рахункової палати, пише УНН.

Бюджет через війну недоотримав щонайменше 176 млрд грн - Рахункова палата

Цитата

"За оцінкою Рахункової палати, через повномасштабну військову агресію рф недонадходження окремих доходів державного бюджету в січні-червні 2022 року становили щонайменше 176 млрд гривень", - йдеться у повідомленні. 

Доходи

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан зауважив, що за підсумками I півріччя план доходів загального фонду держбюджету невиконаний на 28 млрд грн, або 4,7%. За цих обставин збільшився і податковий борг суб’єктів господарювання (без урахування митних платежів) на 23 млрд грн, або 28%.

З його слів, держбюджет недоотримав доходів у тому числі за рахунок скорочення імпорту, ВВП, прибутків підприємств та робочих місць - 104 млрд грн. "Крім цього, через зміни до податкового і митного законодавства, внесені впродовж I півріччя з метою відновлення та стимулювання господарської діяльності в умовах війни, до держбюджету не надійшло 72 млрд гривень. Втрати доходів вдалося частково компенсувати завдяки надходженню міжнародної фінансової допомоги та стримуванню відшкодування ПДВ”, – зазначив Пацкан.

Він підкреслив, що, за оцінкою Мінекономіки, через російську військову агресію економіка України у січні-червні скоротилась на 28,5%. Від пошкоджень і руйнувань об’єктів господарювання окремих галузей економіки прямі збитки станом на 13 червня становили майже 48 млрд дол. США, або 1,4 трлн грн, що значно скоротило доходи державного бюджету.

Видатки

Голова Рахункової палати зазначив, що для влади пріоритетними сферами залишаються оборонна й соціальна. Так, у січні-червні 2022 року третину видатків державного бюджету спрямували на оборону, а п’яту частину - на соціальний захист.

Щодо видатків загального фонду державного бюджету, то вони проведені на 264 млрд грн, або 21%, менше плану. "Майже дві третини невиконання плану загалом становили видатки на оплату праці з урахуванням грошового забезпечення військовослужбовців, соціальні виплати і на закупівлю, ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання", - повідомили у Рахункові палаті.

Пацкан також зауважив, що "у березні-квітні для забезпечення обороноздатності країни уряд скоротив видатки і кредитування за 401-єю бюджетною програмою на суму 165 млрд грн, спрямувавши їх до резервного фонду держбюджету". Зокрема, ухвалені Кабміном рішення стосувалися Пенсійного фонду, освіти, культури, будівництва, ремонту й реконструкції об’єктів інфраструктури. Видатки на обороноздатність, безпеку держави й заходи з охорони здоров’я за 91-єю бюджетною програмою не скорочувалися, зазначили у Рахунковій палаті.

Запозичення

"Державні запозичення для покриття дефіциту і погашення боргу перевищили план на I півріччя і становили майже половину усіх надходжень загального фонду", - сказали у Рахунковій палаті.

“Основним кредитором державного бюджету на внутрішньому ринку державних запозичень став Національний банк, який придбав дві третини розміщених у I півріччі цього року ОВДП на суму 225 млрд грн. Від державних зовнішніх запозичень Україна отримала 217 млрд грн. Ці кошти надали міжнародні фінансові організації й країни-партнери”, - зазначив Пацкан.

Доповнення

Міжнародні кредитори та держателі євробондів схвалили пропозицію України про відтермінування виплат на два роки.

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