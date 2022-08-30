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Бюджет из-за войны недополучил по меньшей мере 176 млрд грн - Счетная палата

Киев • УНН

 • 133761 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Из-за войны, развязанной россией, Госбюджет-2022 в I полугодии недополучил по меньшей мере 176 млрд грн доходов, по оценке Счетной палаты, пишет УНН.

Бюджет из-за войны недополучил по меньшей мере 176 млрд грн - Счетная палата

Цитата

"По оценке Счетной палаты, из-за полномасштабной военной агрессии рф недопоступления отдельных доходов государственного бюджета в январе-июне 2022 года составляли по меньшей мере 176 млрд гривен", - говорится в сообщении. 

Доходы

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан отметил, что по итогам I полугодия план доходов общего фонда госбюджета невыполнен на 28 млрд грн, или 4,7%. При этих обстоятельствах увеличился и налоговый долг субъектов хозяйствования (без учета таможенных платежей) на 23 млрд грн, или 28%.

По его словам, госбюджет недополучил доходы в том числе за счет сокращения импорта, ВВП, доходов предприятий и рабочих мест - 104 млрд грн. "Кроме этого, из-за изменений в налоговое и таможенное законодательство, внесенных в течение I полугодия с целью возобновления и стимулирования хозяйственной деятельности в условиях войны, в госбюджет не поступило 72 млрд гривен. Потери доходов удалось частично компенсировать благодаря поступлению международной финансовой помощи и сдерживанию возмещения НДС”, – отметил Пацкан.

Он подчеркнул, что, по оценке Минэкономики, из-за российской военной агрессии экономика Украины в январе-июне сократилась на 28,5%. От повреждений и разрушений объектов хозяйствования отдельных отраслей экономики прямой ущерб по состоянию на 13 июня составил почти 48 млрд долл. США, или 1,4 трлн грн, что значительно сократило доходы государственного бюджета.

Расходы

Глава Счетной палаты отметил, что для власти приоритетными сферами остаются оборонная и социальная. Так, в январе-июне 2022 года треть расходов государственного бюджета направили на оборону, а пятую часть - на социальную защиту.

Что касается расходов общего фонда государственного бюджета, то они проведены на 264 млрд грн, или 21% меньше плана. "Почти две трети невыполнения плана составляли расходы на оплату труда с учетом денежного обеспечения военнослужащих, социальные выплаты и на закупку, ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования", - сообщили в Счетной палате.

Пацкан также отметил, что "в марте-апреле для обеспечения обороноспособности страны правительство сократило расходы и кредитование по 401-й бюджетной программе на сумму 165 млрд грн, направив их в резервный фонд госбюджета". В частности, принятые Кабмином решения касались Пенсионного фонда, образования, культуры, строительства, ремонта и реконструкции объектов инфраструктуры. Расходы на обороноспособность, безопасность государства и меры по здравоохранения по 91-й бюджетной программе не сокращались, отметили в Счетной палате.

Заимствования

"Государственные заимствования для покрытия дефицита и погашения долга превысили план на I полугодие и составили почти половину всех поступлений общего фонда", - сказали в Счетной палате.

“Основным кредитором государственного бюджета на внутреннем рынке государственных заимствований стал Национальный банк, купивший две трети размещенных в I полугодии этого года ОВГЗ на сумму 225 млрд грн. От государственных внешних заимствований Украина получила 217 млрд грн. Эти средства предоставили международные финансовые организации и страны-партнеры”, - отметил Пацкан.

Дополнение

Международные кредиторы и держатели евробондов одобрили предложение Украины об отсрочке выплат на два года.

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