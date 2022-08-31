На майже пів мільярда доларів менше: заробітчани сповільнили переказ коштів в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Обсяг грошових переказів в Україну за сім місяців 2022 року сягнув 7,6 млрд дол., що на 463 млн дол., або 5,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на звіт НБУ щодо приватних грошових переказів, у тому числі і заробітчан, до України.
Деталі
Так, у липні цього року переказали в Україну 1,163 млрд дол., тоді як у липні минулого року ця сума сягала 1,177 млрд дол. Таким чином, обсяги переказів у липні цього року дещо зменшилися - на 14 млн дол., або 1,2%.
При цьому за липень переказано менше, ніж місяцем раніше - на 44 млн дол., або 3,65%.
Із 7,606 млрд дол., переказаних цього року в Україну, через неформальні канали надійшло майже 3,6 млрд дол., через коррахунки банків - 375 млн дол., через міжнародні платіжні системи - майже 1,9 млрд дол.
Доповнення
Через війну, розв’язану росією, Держбюджет-2022 недоотримав щонайменше 176 млрд грн доходів.