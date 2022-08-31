На майже пів мільярда доларів менше: заробітчани сповільнили переказ коштів в Україну

Деталі

Так, у липні цього року переказали в Україну 1,163 млрд дол., тоді як у липні минулого року ця сума сягала 1,177 млрд дол. Таким чином, обсяги переказів у липні цього року дещо зменшилися - на 14 млн дол., або 1,2%.

При цьому за липень переказано менше, ніж місяцем раніше - на 44 млн дол., або 3,65%.

Із 7,606 млрд дол., переказаних цього року в Україну, через неформальні канали надійшло майже 3,6 млрд дол., через коррахунки банків - 375 млн дол., через міжнародні платіжні системи - майже 1,9 млрд дол.

Доповнення

Через війну, розв’язану росією, Держбюджет-2022 недоотримав щонайменше 176 млрд грн доходів.