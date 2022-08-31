На майже пів мільярда доларів менше: заробітчани сповільнили переказ коштів в Україну

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 54925 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 61544 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 76466 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 82518 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 93160 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 145759 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 69633 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 148101 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 108123 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69019 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3м/с
36%
Популярнi новини

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 95892 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 93173 перегляди

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14:46 • 16713 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14:54 • 18194 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 19433 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 54894 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 145734 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 171566 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 148086 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 259863 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 93349 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 96065 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 42359 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 45803 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 60478 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

На майже пів мільярда доларів менше: заробітчани сповільнили переказ коштів в Україну

Київ • УНН

 • 132440 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Обсяг грошових переказів в Україну за сім місяців 2022 року сягнув 7,6 млрд дол., що на 463 млн дол., або 5,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на звіт НБУ щодо приватних грошових переказів, у тому числі і заробітчан, до України.

На майже пів мільярда доларів менше: заробітчани сповільнили переказ коштів в Україну

Деталі

Так, у липні цього року переказали в Україну 1,163 млрд дол., тоді як у липні минулого року ця сума сягала 1,177 млрд дол. Таким чином, обсяги переказів у липні цього року дещо зменшилися - на 14 млн дол., або 1,2%.

При цьому за липень переказано менше, ніж місяцем раніше - на 44 млн дол., або 3,65%.

Із 7,606 млрд дол., переказаних цього року в Україну, через неформальні канали надійшло майже 3,6 млрд дол., через коррахунки банків - 375 млн дол., через міжнародні платіжні системи - майже 1,9 млрд дол.

Доповнення

Через війну, розв’язану росією, Держбюджет-2022 недоотримав щонайменше 176 млрд грн доходів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$64.50
Bitcoin
$84,859.40
S&P 500
$5,408.10
Tesla
$249.00
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,229.60
Ethereum
$1,647.59