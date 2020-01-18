На Майорке и Ибице для туристов вводят частичный "сухой закон"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Власти Балеарских островов — популярного среди европейских туристов региона Испании — приняли решение значительно ограничить возможности для так называемого алкогольного туризма. Об этом пишет DW, передает УНН.
Региональное правительство, которое расположено в столице Балеарских островов, городе Пальма-де-Майорка, в пятницу, 17 января, приняло закон, предусматривающий запрет организации и рекламы барных туров, а также промотирования продаж алкогольных напитков с использованием “открытых баров” и “счастливых часов”, когда клиентам предлагается купить алкоголь со скидками. Отелям, работающим по схеме all-inclusive, запрещено предлагать своим постояльцам алкогольные напитки в неограниченном количестве — одному лице во время обеда и ужина предлагаться не более трех алкогольных напитков.
Также в отелях Балеарских островов этому закону туристам запретили прыгать в бассейны — это популярный вид развлечений среди туристов привел в прошлом ко многим случаям травмирования и нескольких смертей, напоминает агентство AP. За нарушение этого запрета туристам грозит штраф в 60 тыс. евро и выселение из отеля.
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Также законом запрещаются автоматы по продаже алкогольных напитков, а магазины не смогут продавать их с 21:30 вечера до восьми часов утра.
Нововведения вступят в силу с начала февраля 2020 года и будут действовать в течение следующих пяти лет. Но они будут распространяться не на все Балеарские острова, а лишь на несколько самых районов — пляжный район Платья-де-Пальма в Пальма-де-Майорке, город Магалуф на Майорке, а также район Вест-Энд города Сан-Антонио на западном побережье острова Ибица.
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Свое решение правительство Балеарских островов обосновало тем, что стремится повысить качество туризма. В правительстве отмечают, что такие ограничения являются беспрецедентными для Европы. Острова Майорка и Ибица являются одним из самых популярных туристических направлений в Европе, особую популярность они имеют благодаря большому количеству ночных клубов, популярных среди европейской молодежи, прежде всего из Великобритании, Германии и Ирландии.