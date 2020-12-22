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На Майдане массовая акция SaveФОП, предупредили об ограничении движения

Киев • УНН

 • 22784 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В центре Киева на Майдане Независимости собралась очередная массовая акция движения "SaveФОП", участники которой выступают, в частности, против введения локадуна. В связи с проведением акции в центре Киева во вторник, 22 декабря, на некоторых улицах временно ограничивают движение транспортных средств, передает УНН.

На Майдане массовая акция SaveФОП, предупредили об ограничении движения

Так, в центре Киева, собралась многочисленная акция возле стелы на Майдане Независимости.

На опубликованных с места происшествия фото видно, что в центр столицы стянули правоохранителей. Здесь, в частности, и полиция диалога. Также заметны автобусы правоохранителей.

"В связи с проведением массового мероприятия 22 декабря на некоторых улицах столицы будет временно ограничено движение транспортных средств. Планируемый маршрут: Майдан Независимости - улица Крещатик - Бессарабская площадь - улица Круглоуниверситетская - улица Лютеранская - улица Шелковичная - улица Михаила Грушевского - Европейская площадь - Майдан Независимости", - указали при этом в патрульной полиции.

Указано, что ориентировочное время начала проведения мероприятия - с 13 часов.

"Планируйте свой маршрут с учетом перекрытия указанных улиц и возможного частичного ограничения движения на прилегающих", - посоветовали правоохранители.

Добавим, на 22 декабря была анонсирована новая акция "SaveФОП" на столичном Майдане Независимости.

Как сообщалось, нардеп Александр Качура заявил, что в Раде собрали подписи о проведении внеочередной сессии по "ФОПам".

Напомним, что акции протеста ФЛП начались с 1 декабря, они требуют отмены карантинных ограничений, а также выступают за отсрочку введения обязательного использования кассовых аппаратов.

Как сообщал УНН, 15 декабря состоялась очередная волна протестов, а на Майдане Независимости в Киеве произошло столкновение между митингующими - участниками акции "SaveФОП" и правоохранителями.

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