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На Майдані масова акція SaveФОП, попередили про обмеження руху

Київ • УНН

 • 22784 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. У центрі Києва на Майдані Незалежності зібралася чергова масова акція руху "SaveФОП", учасники якої виступають, зокрема, проти запровадження локадуну. У зв'язку із проведенням акції у центрі Києва у вівторок, 22 грудня, на деяких вулицях тимчасово обмежують рух транспортних засобів, передає УНН.

На Майдані масова акція SaveФОП, попередили про обмеження руху

Так, у середмісті Києва, зібралася багаточисельна акція біля стели на Майдані Незалежності.

На опублікованих з місця події фото видно, що до центру столиці стягнули правоохоронців. Тут, зокрема, і поліція діалогу. Також помітно автобуси правоохоронців.

“У зв’язку із проведенням масового заходу 22 грудня на деяких вулицях столиці буде тимчасово обмежений рух транспортних засобів. Запланований маршрут: Майдан Незалежності — вулиця Хрещатик — Бессарабська площа — вулиця Круглоуніверситетська — вулиця Лютеранська — вулиця Шовковична — вулиця Михайла Грушевського — Європейська площа — Майдан Незалежності”, — вказали при цьому у патрульній поліції.

Вказано, що орієнтовний час початку проведення заходу — з 13 години.

“Плануйте свій маршрут з урахуванням перекриття зазначених вулиць та можливого часткового обмеження руху на прилеглих”, — порадили правоохоронці.

Додамо, на 22 грудня була анонсована нова акція “SaveФОП” на столичному Майдані Незалежності.

Як повідомлялося, нардеп Олександр Качура заявив, що у Раді зібрали підписи про проведення позачергової сесії щодо “ФОПів”.

Нагадаємо, що акції протестів ФОПів почались з 1 грудня, вони вимагають скасування карантинних обмежень, а також виступають за відстрочку введення обов’язкового використання касових апаратів.

Як повідомляв УНН, 15 грудня відбулася чергова хвиля протестів, а на Майдані Незалежності у Києві сталася сутичка між мітингувальниками — учасниками акції “SaveФОП” та правоохоронцями.

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