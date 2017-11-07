На материковую Украину после аннексии Крыма переехали лишь 30% военных

"Сообщаем, что на 1 марта 2014 года в воинских частях и учреждениях Вооруженных сил Украины, дислоцированных на территории АР Крым, проходили службу 13 468 военнослужащих, из них: офицерского состава – 4637 человек, рядового, сержантского и старшинского состава – 8831 человек. К материковой части Украины прибыл 3991 военнослужащий, из них: офицерского состава – 1649 человек, рядового, сержантского и старшинского состава – 2342 человек", – говорится в документе.

Также сообщается, что военнослужащих строковой службы в военных частях и учреждениях ВСУ в Крыму по состоянию на 1 марта 2014 года не было.

Ранее начальник Генштаба В.Муженко заявил, что ВСУ имели возможность защищать Крым от оккупации.