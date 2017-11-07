На материкову Україну після анексії Криму переїхали лише 30% військових

"Повідомляємо, що на 1 березня 2014 року в військових частинах і установах Збройних сил України, дислокованих на території АР Крим, проходили службу 13468 військовослужбовців, з них: офіцерського складу - 4637 осіб, рядового, сержантського і старшинського складу - 8831 осіб. До материкової частини України прибув 3991 військовослужбовець, з них: офіцерського складу - 1649 осіб, рядового, сержантського і старшинського складу - 2342 осіб", - йдеться в документі.

Також повідомляється, що військовослужбовців строкової служби у військових частинах і установах ЗСУ в Криму станом на 1 березня 2014 роки не було.

Раніше начальник Генштабу В.Муженко заявив, що ЗСУ мали можливість захищати Крим від окупації.