На мариупольском направлении зафиксировано 20 обстрелов из тяжелого вооружения
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. На мариупольском направлении зафиксирован 31 вражеский обстрел, 20 из них из тяжелого вооружения. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"На мариупольском направлении ситуация остается без изменений. Там продолжаются мощные минометные обстрелы по всему фронту. Кроме традиционных районов напряжения (Красногоровки, Мариинки и Приморских рубежей), резко активизировались оккупанты, занимающие Докучаевск и Еленовку. По информации разведки, недавно туда завезли 5 вагонов с российскими боеприпасами", - сказал А.Лысенко.
Он также отметил, что в ответ на агрессивные действия боевиков украинские войска вынуждены открывать ответный огонь.
По его словам, всего за минувшие сутки на мариупольском направлении зафиксирован 31 вражеский обстрел, 20 из них из тяжелого вооружения.
Как сообщал УНН, в результате артудара в городе Красногоровка возле многоэтажек прямым попаданием в крышу разрушен гараж и поврежден автомобиль.