На маріупольському напрямку зафіксовано 20 обстрілів з важкого озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 9листопада. УНН. На маріупольському напрямку зафіксовано 31 ворожий обстріл, 20 з них із важкого озброєння. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"На маріупольському напрямку ситуація залишається без змін. Там тривають потужні мінометні обстріли по всьому фронту. Окрім традиційних районів напруження (Красногорівки, Маріїнки та Приморських рубежів), різко активізувалися окупанти, що займають Докучаєвськ та Оленівку. За інформацією розвідки, нещодавно туди завезли 5 вагонів з російськими боєприпасами", - сказав А.Лисенко.
Він також зазначив, що у відповідь на агресивні дії бойовиків українські війська вимушені відкривати вогонь у відповідь.
За його словами, всього минулої доби на маріупольському напрямку зафіксовано 31 ворожий обстріл, 20 з них із важкого озброєння.
Як повідомляв УНН, внаслідок артудару в місті Красногорівка біля багатоповерхівок прямим попаданням в дах зруйнований гараж та пошкоджено автомобіль.