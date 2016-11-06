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15 марта, 19:03 • 114631 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164943 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136999 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129549 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112415 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105251 просмотра

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15 марта, 10:46 • 101287 просмотра

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На мариупольском направлении боевики вели обстрелы из минометов различного калибра

На мариупольском направлении боевики вели обстрелы из минометов различного калибра

Киев • УНН

 • 7061 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. На мариупольском направлении боевики вели обстрелы из минометов разного калибра, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"В районах Новотроицкого противник использовал стрелковое оружие, гранатометы, пулеметы, в Березовом и Широкино - огонь БМП. Обстрелы в Талаковке и Гнутово продолжались из минометов калибра 82-мм, вблизи Водяного и Марьинки - из минометов калибра 120-мм. Рядом с Красногоровкой кроме минометов оккупанты вели огонь из вооружения БМП", - говорится в сообщении.

Всего на мариупольском направлении состоялось 19 обстрелов.

Напомним, с начала суток боевики 25 раз обстреляли позиции сил АТО.

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