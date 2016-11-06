На мариупольском направлении боевики вели обстрелы из минометов различного калибра

"В районах Новотроицкого противник использовал стрелковое оружие, гранатометы, пулеметы, в Березовом и Широкино - огонь БМП. Обстрелы в Талаковке и Гнутово продолжались из минометов калибра 82-мм, вблизи Водяного и Марьинки - из минометов калибра 120-мм. Рядом с Красногоровкой кроме минометов оккупанты вели огонь из вооружения БМП", - говорится в сообщении.

Всего на мариупольском направлении состоялось 19 обстрелов.

Напомним, с начала суток боевики 25 раз обстреляли позиции сил АТО.