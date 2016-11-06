На маріупольському напрямку бойовики здійснили обстріли з мінометів різного калібру
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. На маріупольському напрямку бойовики здійснили обстріли з мінометів різного калібру, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"В районах Новотроїцького противник використав стрілецьку зброю, гранатомети, кулемети, в Березовому і Широкіному – вогонь БМП. Обстріли в Талаківці та Гнутовому тривали з мінометів калібру 82мм, поблизу Водяного і Мар’їнки – з мінометів калібру 120мм. Поруч з Красногорівкою окрім мінометів окупанти вели вогонь з озброєння БМП", - йдеться в повідомленні.
Всього на маріупольському напрямку відбулось 19 обстрілів.
Нагадаємо, з початку доби бойовики 25 разів обстріляли позиції сил АТО.