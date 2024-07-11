Во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны ночью уничтожили вражеский беспилотник, который залетел во Львовскую область, жертв и разрушений не зафиксировано, сообщил в четверг глава Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет УНН.

Во время воздушной тревоги, которая длилась на Львовщине с 01:01 до 02:54 11 июля, воздушное пространство нашей области пересек один вражеский беспилотник. Его уничтожили силами и средствами ПВО ВК "Запад". Предварительно, обошлось без жертв, пострадавших и разрушений - написал Козицкий в Telegram.

Еще 5 "шахедов" наши защитники неба ликвидировали над Николаевской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областями, добавил он.

В ночь на 11 июля украинские ПВО уничтожили 6 вражеских беспилотников