В ночь на 11 июля украинские ПВО уничтожили 6 вражеских беспилотников
Киев • УНН
Украинская противовоздушная оборона уничтожила 6 вражеских БпЛА во время воздушного боя с применением вражеских баллистических ракет "Искандер-М" и ударных беспилотников "Shahed-131/136", которые атаковали несколько регионов.
Во время воздушного боя украинская ПВО уничтожила 6 ударных вражеских БпЛА. Об этом сообщает Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук, передает УНН.
Детали
В ночь на 11 июля 2024 года захватчики атаковали Украину, используя баллистические ракеты "Искандер-М" и ударные беспилотные летательные аппараты (БпЛА) типа "Shahed-131/136".
Враг 2 баллистическими ракетами "Искандер-М" ударил по Сумской области. В то же время ударные БпЛА "Shahed-131/136" были привлечены к атакам в Николаевской, Хмельницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях.
Согласно отчетам, украинские военные сумели сбить 6 вражеских БпЛА.
Враг атакует: угроза применения баллистических ракет с северо-востока11 июля 2024, 01:58 • 17356 просмотров