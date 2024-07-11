Атака на "Охматдет": умер маленький мальчик, который на момент ракетного удара находился в реанимации 12 часов назад • 22300 просмотра

На Киев и область надвигается гроза 12 часов назад • 17410 просмотра

Шестеро медработников погибли в результате атаки рф на Киев 8 июля: в Минздраве рассказали о жертвах 13 часов назад • 19867 просмотра

"Предложил лечь на кровать для массажа": работника общежития вуза подозревают в развратных действиях в отношении 14-летнего парня 16 часов назад • 20475 просмотра