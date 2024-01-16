На Львовщине разоблачили предпринимателя, который незаконно переправлял уклонистов через границу

Во Львовской области разоблачили группу злоумышленников, которые наладили канал незаконной переправки за границу ухилянтов. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.

Детали

Как установили правоохранители, руководитель предприятия, которое занимается международными перевозками, организовал услуги по незаконному трансферу для мужчин призывного возраста.

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Во время санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли транспортные средства, которые использовались для осуществления противоправной деятельности, мобильные телефоны, компьютерную технику, печати и штампы, черновые записи и фиктивные документы на трудоустройство.

Следователи полиции сообщили четырем фигурантам о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Участникам схемы избрана мера пресечения - резюмировали в ГПСУ.

Дополнение

Отмечается, что мужчина приобщил к своей схеме еще трех сообщников. Мужчины искали клиентов, которые намеревались уклониться от мобилизации и незаконно выехать за границу в личных целях.

Для этого злоумышленники заключали с псевдоводителями фиктивные договоры о трудоустройстве, в дальнейшем сведения относительно них вносились в систему "Шлях". Стоимость такой "услуги" зависела от срока пребывания за рубежом. Билет "в один конец" стоил 4 000 евро с человека.

Напомним,

Работники ГБР во взаимодействии с военной контрразведкой и СБУ разоблачили двух правоохранительниц, которые продавали информацию из государственной базы данных.