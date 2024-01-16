На Львівщині викрили підприємця, який незаконно переправляв ухилянтів через кордон

На Львівщині викрили групу зловмисників, які налагодили канал незаконного переправлення за кордон ухилянтів. Про це повідомляє Державна прикордонна служба Україн, передає УНН.

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Як встановили правоохоронці, керівник підприємства, яке займається міжнародними перевезеннями, організував послуги з незаконного трансферу для чоловіків призовного віку.

На Одещині ДБР викрило працівника військкомату, який продавав ухилянтам довідки про непридатність

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили транспортні засоби, які використовувалися для здійснення протиправної діяльності, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, печатки та штампи, чорнові записи та фіктивні документи на працевлаштування.

Слідчі поліції повідомили чотирьом фігурантам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Учасникам схеми обрано запобіжні заходи