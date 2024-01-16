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На Львівщині викрили підприємця, який незаконно переправляв ухилянтів через кордон

На Львівщині викрили підприємця, який незаконно переправляв ухилянтів через кордон

Київ • УНН

 • 20434 перегляди

Керівник підприємства, яке займається міжнародними перевезеннями, організував послуги з незаконного трансферу для чоловіків призовного віку.

На Львівщині викрили групу зловмисників, які налагодили канал незаконного переправлення за кордон ухилянтів. Про це повідомляє Державна прикордонна служба Україн, передає УНН.

Деталі 

Як встановили правоохоронці, керівник підприємства, яке займається міжнародними перевезеннями, організував послуги з незаконного трансферу для чоловіків призовного віку. 

На Одещині ДБР викрило працівника військкомату, який продавав ухилянтам довідки про непридатність11.01.24, 11:20 • 22427 переглядiв

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили транспортні засоби, які використовувалися для здійснення протиправної діяльності, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, печатки та штампи, чорнові записи та фіктивні документи на працевлаштування.

Слідчі поліції повідомили чотирьом фігурантам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Учасникам схеми обрано запобіжні заходи

-  резюмували в ДПСУ.

Доповнення

Зазначається, що чоловік долучив до своєї схеми ще трьох спільників. Чоловіки шукали клієнтів, які мали намір ухилитися від мобілізації та незаконно виїхати за кордон в особистих цілях.

Для цього зловмисники укладали з псевдоводіями фіктивні договори про працевлаштування, надалі відомості відносно них вносились до системи "Шлях". Вартість такої "послуги" залежала від терміну перебування за кордоном. Квиток "в один кінець" вартував 4 000 євро з особи.

Нагадаємо

Працівники ДБР у взаємодії з військовою контррозвідкою та СБУ викрили двох правоохоронниць, що продавали інформацію з державної бази даних. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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