Во Львовскую область вернулась зима

Засыпает снегом Сколевский район. Дорога на Сколе, Славское является очень опасной.

Владельцы авто в социальных сетях жалуются, что очень трудно проехать участок дороги к перевалу на границе с Закарпатской областью.

Снегом также засыпало и Одесскую область. Снегопад начался около 7:00 утра. Температура сейчас составляет около нуля градусов, поэтому снег практически сразу тает. Деревья, которые уже успели зацвести, гнутся под тяжестью снежного покрова.

Около 10 утра мокрый снег пошел и в Одессе. Городские коммунальные службы переведены в режим готовности к работе в сложных погодных условиях, и создан штаб по оперативному реагированию на последствия стихии.