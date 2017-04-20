На Львівщину повернулася зима
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 20 квітня. УНН. Сьогодні зранку на Львівщині випав сніг. Про це повідомив кореспондент УНН.
Засипає снігом Сколівщину. Дорога на Сколе, Славське є дуже небезпечною.
Власники авто в соціальних мережах жаліються, що дуже важко проїхати ділянку дорогу до перевалу на межі із Закарпатської області.
Снігом також засипало і Одещину. Снігопад розпочався близько 7 години ранку. Температура наразі становить близько нуля градусів, а тому сніг практично відразу тане. Дерева, які вже встигли зацвісти, гнуться під вагою снігового покриву.
Близько 10 ранку мокрий сніг пішов і в Одесі. Міські комунальні служби переведені в режим готовності до роботи в складних погодних умовах, і створено штаб з оперативного реагування на наслідки стихії.