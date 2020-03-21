Во Львовской области злоумышленники незаконно добывали песок в лесу
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Полицейские разоблачили злоумышленников, которые на Львовщине незаконно добывали песок в лесу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.
“Сотрудники Яворовского отдела полиции 21 марта около семи часов утра, во время отработки, обнаружили в лесном массиве близ села Немиров грузовой автомобиль КамАЗ, кузов которого был заполнен пескосмесью и экскаватор, с помощью которого происходила незаконная добыча”, — говорится в сообщении.
Указано, что правоохранители установили личности злоумышленников, причастных к незаконной добычи пескосмеси — ими оказались местные жители в возрасте 36 и 42 года.
Следователи Яворовского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.240 (нарушение правил охраны или использования недр) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — штраф от четырехсот до семисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.
“Автомобиль и экскаватор полицейские изъяли, досудебное расследование продолжается”, — добавили в отделе коммуникации.
Напомним, на Житомирщине разоблачили нелегальную добычу песка на 13 млн грн.