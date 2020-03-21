На Львівщині зловмисники незаконно видобували пісок в лісі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Поліцейські викрили зловмисників, які на Львівщині незаконно видобували пісок в лісі. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.
“Співробітники Яворівського відділу поліції 21 березня близько сьомої години ранку, під час відпрацювання, виявили у лісовому масиві неподалік села Немирів вантажний автомобіль КамАЗ, кузов якого був заповнений піскосумішшю та екскаватор, за допомогою якого відбувалось незаконне видобування”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що правоохоронці встановили особи зловмисників, причетних до незаконного видобутку піскосуміші – ними виявились місцеві мешканці віком 36 та 42 роки.
Слідчі Яворівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.240 (Порушення правил охорони або використання надр) КК України. Санкція статті передбачає покарання - штраф від чотирьохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.
“Автомобіль та екскаватор поліцейські вилучили, досудове розслідування триває”, - додали у відділі комунікації.
Нагадаємо, на Житомирщині викрили нелегальний видобуток піску на 13 млн грн.