Во Львовской области столкнулись два автомобиля, погиб мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Вчера на автодороге "Киев-Чоп" в Николаевском районе столкнулись два автомобиля BMW и Нива. В результате ДТП погиб 58-летний водитель Нивы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.
"Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобили ВАЗ "Нива" и BMW. В результате столкновения водитель "Нивы", 58-летний житель одного из сел Николаевского района, от полученных травм скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, 1 мая, на автодороге "Киев-Чоп" столкнулись туристический автобус Neoplan и грузовой автомобиль ТАТА. В результате столкновения телесные повреждения получила пассажирка автобуса, 20-летняя туристка-иностранка.