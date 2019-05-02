На Львівщині зіткнулися два автомобілі, загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Вчора на автодорозі “Київ-Чоп” у Миколаївському районі зіткнулися два автомобілі BMW та Нива. В результаті ДТП загинув 58-річний водій Ниви. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.
“Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі ВАЗ „Нива“ та BMW. Внаслідок зіткнення водій „Ниви“, 58-річний мешканець одного з сіл Миколаївського району, від отриманих травм помер на місці події”, — йдеться у повідомленні.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події.
Нагадаємо, 1 травня, на автодорозі “Київ-Чоп” зітнулися туристичний автобус Neoplan та вантажний автомобіль ТАТА. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримала пасажирка автобуса, 20-річна туристка-іноземка.