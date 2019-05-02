На Львівщині туристичний автобус зіткнувся з вантажівкою, постраждала іноземка

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Вчора, 1 травня, на автодорозі “Київ-Чоп” зітнулися туристичний автобус Neoplan та вантажний автомобіль ТАТА. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримала пасажирка автобуса, 20-річна туристка-іноземка. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

“Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автобус Neoplan, яким керував 24-річний іноземець та вантажний автомобіль ТАТА, за кермом якого перебував 58-річний мешканець міста Винники. В автобусі перебували іноземні туристи. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримала пасажирка автобуса, 20-річна туристка-іноземка”, — йдеться у повідомленні.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).Санкція статті передбачає покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі встановлюються обставини ДТП.

Нагадаємо, в результаті зіткнення легкового автомобіля із маршрутним таксі у Краматорську загинув чоловік, ще двоє пасажирів легковика із травмами були доставлені в лікарню.

Українські Національні Новини

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