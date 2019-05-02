Во Львовской области туристический автобус столкнулся с грузовиком, пострадала иностранка
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Вчера, 1 мая, на автодороге "Киев-Чоп" столкнулись туристический автобус Neoplan и грузовой автомобиль ТАТА. В результате столкновения телесные повреждения получила пассажирка автобуса, 20-летняя туристка-иностранка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.
"Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автобус Neoplan, которым управлял 24-летний иностранец и грузовой автомобиль ТАТА, за рулем которого находился 58-летний житель города Винники. В автобусе находились иностранные туристы. В результате столкновения телесные повреждения получила пассажирка автобуса, 20-летняя туристка-иностранка", - говорится в сообщении.
Открытое уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Устанавливаются обстоятельства ДТП.
Напомним, в результате столкновения легкового автомобиля с маршрутным такси в Краматорске погиб человек, еще двое пассажиров легковушки с травмами были доставлены в больницу.