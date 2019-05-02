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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 111822 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 112844 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 140365 просмотра

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7 марта, 06:35 • 114816 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139861 просмотра

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6 марта, 17:12 • 144930 просмотра

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6 марта, 17:07 • 130331 просмотра

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6 марта, 14:10 • 130366 просмотра

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Во Львовской области туристический автобус столкнулся с грузовиком, пострадала иностранка

Во Львовской области туристический автобус столкнулся с грузовиком, пострадала иностранка

Киев  •  УНН

 • 6250 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Вчера, 1 мая, на автодороге "Киев-Чоп" столкнулись туристический автобус Neoplan и грузовой автомобиль ТАТА. В результате столкновения телесные повреждения получила пассажирка автобуса, 20-летняя туристка-иностранка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автобус Neoplan, которым управлял 24-летний иностранец и грузовой автомобиль ТАТА, за рулем которого находился 58-летний житель города Винники. В автобусе находились иностранные туристы. В результате столкновения телесные повреждения получила пассажирка автобуса, 20-летняя туристка-иностранка", - говорится в сообщении.

Открытое уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Устанавливаются обстоятельства ДТП.

Напомним, в результате столкновения легкового автомобиля с маршрутным такси в Краматорске погиб человек, еще двое пассажиров легковушки с травмами были доставлены в больницу.

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